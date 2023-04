Orso JJ4, "abbatterlo sul posto". Il governatore Fugatti: "Ora altri due orsi..."

18 aprile 2023 a

a

a

"L'orso JJ4 è al Casteller, nella giornata di ieri (17 aprile, ndr) noi abbiamo consegnato al tribunale amministrativo tutte le documentazioni che ci avevano richiesto nel decreto. Vale per noi ancora l'auspicio che il Tar possa anticipare la propria decisione rispetto all'11 maggio, perché per parte nostra procederemo, se il Tar concederà questo ovviamente rispetto all'ordinanza che avevo sottoscritto, procederemo all'abbattimento di JJ4": così Maurizio Fugatti, presidente della provincia autonoma di Trento, commenta la cattura avvenuta nella notte dell'orsa ritenuta la responsabile dell'aggressione mortale al runner Andrea Papi. "Noi avremmo voluto abbatterla sul posto", ha poi sottolineato rispondendo alle domande dei giornalisti.



"Ora per noi il problema non è più JJ4, ma la convivenza uomo-animale. E' nostra intenzione puntare l'attenzione su altri due soggetti pericolosi MJ5, su cui c'è già c'è un parere favorevole di abbattimento, e su M62 per il quale chiederemo l'abbattimento. Auspichiamo che il percorso del comitato vada in questa direzione e che da subito i nostri corpi si possano impegnare nella cattura di MJ5, che non sarà facile perché è un plantigrado di 3 quintali di peso", ha proseguito il governatore.

L'orsa JJ4 catturata nella notte in Trentino: dove l'hanno trasferita

Immediata e durissima la replica degli ambientalisti, che hanno avvisto accolti dal Tar di Trento i propri ricorsi contro la decisione della Regione di abbattere l'orso. Sui social, dopo le parole di Fugatti, splode la protesta #boicottailtrentino: "Io non andrò mai più in Trentino e nei territori gestiti dalla Lega", scrive Roberto. E non è l'unico. Moltissimi affermano che non faranno più vacanze in Trentino dopo la cattura dell'orsa. E tifano affinché possa essere salvata dall'abbattimento. "E' orribile, bisogna tirarla fuori quanto prima, spostandola nel luogo che avete individuato, possibilmente con i suoi cuccioli. È mai più in vacanza in Trentino", scrive Sara su twitter, rivolgendosi alla Lav. "Catturata l'orsa e separata dai suoi cuccioli perché tanta crudeltà?", è il commento di Francesca, con emoticon che mostrano un viso con le lacrime. "Basta con la caccia alle streghe di questi politici inadeguati! Stop alla mattanza degli orsi trentini", sbraita Ipazia, mentre Roby twitta: "Volete veramente ritrovarvi in mezzo a questa gente? I loro alberghi devono restare vuoti".