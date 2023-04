Giorgia Meloni, la foto che zittisce Travaglio: "Con Arianna per sempre"

23 aprile 2023 a

Giorgia Meloni è una vera signora. E così ha voluto rispondere al fango, alla volgarità della vignetta pubblicata dal Fatto Quotidiano sulla sorella Arianna con una foto domenicale. Nello scatto pubblicato sui social, la Meloni è proprio insieme alla sorella e la foto ha una didascalia semplice ma davvero incisiva: "A testa alta, insieme, da sempre e per sempre". In tanti hanno letto in questo gesto proprio una risposta, seppur indiretta, al veleno arrivato con la vignetta di Natangelo. Giorgia Meloni è molto legata alla sorella e nella sua autobiografia parla così di Arianna: "Siamo sempre state dinamite, insieme. Lei, semplicemente, fino alla nascita di mia figlia Ginevra è stata la persona più importante di tutta la mia vita".



E ancora: "Non c’è segreto che non le confessi, consiglio che non le chieda, e se non ci parla al telefono almeno una volta al giorno mi manca qualcosa". Poi l'orgoglio per i risultati raggiunti anche grazie al supporto incessante della sorella: "Siamo arrivati dove siamo senza aiuti, anzi con molti ostacoli. Non le dirò mai grazie abbastanza per l’amore che mi ha regalato... Perché lei, Arianna, è la persona migliore che abbia conosciuto su questa terra". La sorella Arianna aveva protestato con signorilità contro Travaglio: "Pur di attaccare l'avversario destabilizzano la vita di persone e famiglie". Ora la foto con Giorgia ribadisce quanto sia compatta la famiglia davanti al fango di chi non sa distinguere tra vita privata e politica.