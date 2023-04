Def, Scotto fuori controllo: "Sempre gli stessi", come infanga i meloniani

28 aprile 2023 a

a

a

Continua a tenere banco la bagarre alla Camera sul Def. Arturo Scotto ha alimentato ulteriormente la polemica, scagliandosi contro i banchi dei meloniani. “In nessuna democrazia occidentale - ha scritto su Twitter il coordinatore di Articolo Uno - accade che il partito di maggioranza urli all’opposizione: fuori, fuori! Una vicenda senza precedenti nel Parlamento repubblicano”.

Def, il governo ci mette una pezza? Sceneggiata-Pd alla Camera: fuga di massa

“Forse qualcuno gli ha regalato diplomi di liberalismo troppo presto. E invece sono sempre gli stessi”, è stata la chiosa di Scotto. Giorgia Meloni dall’ambasciata italiana a Londra ha provato a mettere un punto all’incidente che si è verificato in aula: “Insisto, non ci vedo un segnale politico, è stata una svista: ho fatto tanti anni in Parlamento, può succedere ma non deve succedere più”. Dall’opposizione continuano però ad arrivare duri attacchi nei confronti della maggioranza. Debora Serracchiani, responsabile Giustizia del Pd, ha assegnato al meloniano Tommaso Foti il “premio di urlatore del giorno”.

"Fuori dalla grazia del cielo". Retroscena-Meloni: furia al telefono, ecco con chi

“Spero sia soddisfatto del suo show. Per il futuro - ha aggiunto la deputata dem - spero che impari a tenere un contegno meno sgangherato ed eviterà altri attacchi personali che non onorano la Camera. È già un’assurdità sentire chi vorrebbe ribaltare sull’opposizione le responsabilità per le assenze della maggioranza, ma fare un fritto misto in cui finisce anche l’avvicendamento alla guida del gruppo Pd significa aver perso la bussola. Chiaramente oggi si è sfogato in aula l’imbarazzo e il fastidio di FdI di dover spiegare l’ingiustificabile”.