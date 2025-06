Elly Schlein si becca un "vaffa" in piazza, terremoto-Pd: la foto

Chissà, magari è stata solo una sfortunata coincidenza. Ma trattandosi di scafatissimi esponenti della sinistra italiana, il dubbio è legittimo: non è che quella foto con ombrello arcobaleno, scattata in via Marmorata all'ombra della Piramide Cestia, non sia un clamoroso, camuffato "vaffa" a Elly Schlein? Il Secolo d'Italia, ironizzando, parla di un "gesto dell'ombrellino" fatto dai ribelli del Pd alla segretaria e proprio lontano dalla verità forse non ci è andato.

"Dovunque si manifesta per la pace c’è la mia gente. Abbiamo detto no al riarmo di Ursula von der Leyen. Se il Partito Democratico fosse per la guerra avrei sbagliato partito. Due popoli, due Stati", scrive orgoglioso Sandro Ruotolo, europarlamentare dem, condividendo sulla sua pagina Instagram il selfie romano di sabato. Il Pd, ufficialmente, non ha aderito alla manifestazione romana "Disarmiamoli" organizzata da Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra. Per non spaccare il partito, Schlein ha lasciato margine di manovra ai singoli membri del Partito, lasciando loro libertà di partecipazione rigorosamente "a titolo personale". E così, Ruotolo ha guidato il manipolo di pacifisti dem alla corte di Conte, Bonelli e Fratoianni.