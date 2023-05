Riforme, faccia a faccia Meloni-Schlein: "Non è una priorità", "Cosa serve all'Italia"

09 maggio 2023 a

a

a

Da Elly Schlein è arrivato un doppio no al premierato e all’elezione diretta del presidente della Repubblica. Al suo debutto nelle consultazioni, la segretaria del Pd ha avuto un confronto sulle riforme con il governo di Giorgia Meloni che è durato circa due ore, più di quanto era stato messo in preventivo. “Per noi questa discussione sulla riforma istituzionale non è una priorità per il Paese”, ha dichiarato la Schlein.

“Clima, sanità, Pnrr, casa e lavoro sono le priorità - ha aggiunto - noi crediamo che si possa affrontare una discussione così delicata sugli assetti istituzionali a compartimenti stagni. Abbiamo posto questo tema con forza all'esecutivo perché non possiamo dire che fin qui il confronto ci sia stato”. Durante il confronto la Meloni ha spiegato la situazione alla Schlein: “Proprio perché abbiamo una maggioranza solida siamo tra i pochi che possono cercare di trasformare quello che sta accadendo in termini, si spera, di stabilità in un orizzonte temporale del governo in carica, cercare una riforma che renda questa novità strutturale".

"Ho sentito dire in questa interlocuzione 'voi volete rafforzare il governo ma avete già la maggioranza’ - ha aggiunto la premier - guardate questa non è una riforma che stiamo facendo per noi stessi: se dovesse andare bene, se dovesse andare in porto, se dovesse superare le sue articolate fasi, passare il referendum, per entrare forse in vigore nella prossima legislatura. Forse”.