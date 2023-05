Elly Schlein, Dagospia a valanga: "Dal trench al..."

29 maggio 2023 a

a

a

“Dal trench al cappotto: non c’è nessun effetto Schlein, anzi. Per il Pd è una Caporetto”. Così Dagospia ha commentato a caldo il risultato delle amministrative, con i ballottaggi che sono stati dominati dal centrodestra. Soltanto a Vicenza il centrosinistra è riuscito a imporsi, tra l’altro con un candidato particolare: il giovane sindaco Vincenzo Possamai non ha voluto alcun big del Pd, tanto meno la segretaria, a sostenerlo durante la campagna elettorale.

Pd disintegrato al voto? Occhio alla prima pagina di Repubblica: che disastro... | Guarda

A fare malissimo al centrosinistra è soprattutto la sconfitta ad Ancona: era l’unico capoluogo di regione in cui si votava e soprattutto non era mai stato amministrato dal centrodestra. Un’altra roccaforte che se ne va, così come non sono tornate quelle nella “rossa” Toscana: le città di Massa, Pisa e Siena sono rimaste al centrodestra. Per il Pd è andata male anche a Brindisi, dove i dem e i 5 Stelle non sono stati in grado di organizzare un’iniziativa elettorale comune con Schlein e Giuseppe Conte.

Disastro al voto, quelle voci su Enrico Letta: Pd, bomba sulla Schlein

Peggio ancora è andata a Catania, dove il centrodestra ha vinto al primo turno: non è un caso, considerando che venerdì scorso a chiudere la campagna elettorale c’erano Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani. Per il momento la Schlein non ha rilasciato commenti sul risultato delle amministrative: domani, martedì 30 maggio, è attesa a Bruxelles, dove incontrerà la delegazione del Pd.