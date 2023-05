Elly Schlein cade in Molise? La data in cui può saltare

31 maggio 2023 a

Le elezioni, come gli esami, non finiscono mai. Se ne deve essere resa conto Elly Schlein che ancora non si è ripresa dalla batosta delle comunali si trova a dover affrontare le votazioni in Molise per eleggere il Presidente e il Consiglio regionale che si terranno il 25 e 26 giugno prossimi. Meno di un mese per la neo segretaria del Pd per giocarsi l'ultima carta e restare in sella per imporre le sue candidature alle Europee. Se Roberto Gravina non riuscirà nell'impresa di battere Francesco Roberti espressione del centrodestra, nella corsa a governatore, questa volta Elly non potrà trovare scuse. È stato il suo Pd a trovare un accordo con il il M5S di Giuseppe Conte sul sindaco pentastellato di Campobasso. Un segnale verso quel campo largo che sul territorio può dare risultati importanti anche perchè ad appoggiare Gravina saranno anche le forze civiche, da tempo riunite in coordinamento con il centrosinistra.

Elly Schlein ci conta. Solo vincendo in Molise può mettere a tacere chi le rimprovera di aver scelto una Segreteria non all’altezza e troppo a sua immagine e somiglianza, chi le rinfaccia di non aver nemmeno iniziato a tessere una strategia sulle alleanze, chi la accusa di non aver dato risposte chiare sui temi chiave. Del resto, fa notare Roberto Gressi nella sua analisi per il Corriere, è noto che sul fronte del cannibalismo il Partito democratico non è secondo a nessuno.