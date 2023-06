Sondaggio Mentana, stroncata la Schlein: caos-Pd, quanto perde in sette giorni

05 giugno 2023 a

Come ogni lunedì che si rispetti non può mancare il sondaggio realizzato da Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana. Rispetto alla scorsa settimana balza subito all’occhio un particolare: tra tutte le principali forze politiche soltanto una è in crescita ed è quella di Silvio Berlusconi. Si tratta di un dato un po’ sorprendente, dato che per forza di cose il leader di Forza Italia è defilato sulla scena politica in questo momento.

Lo è molto meno il fatto che il cosiddetto “effetto Schlein” sia già un ricordo: negli ultimi sette giorni il Pd è il partito che ha perso più terreno, con un -0,6 che lo fa calare al 20,4%. Al primo posto c’è sempre Fratelli d’Italia, che resta invariato al 29,1%. In leggero calo anche il Movimento 5 Stelle e la Lega: il partito di Giuseppe Conte è dato al 16,1% (-0,2), mentre quello di Matteo Salvini al 9% (-0,1). Dicevamo dell’exploit di Forza Italia, che è tornato al 7% con un aumento di 0,4 punti.

Per quanto riguarda l’ormai ex terzo polo, il sondaggio non si rivela particolarmente positivo: Azione è dato al 3,8% (-0,2), mentre Italia Viva al 2,7% (-0,1). Nel mezzo c’è l’alleanza composta da Verdi e Sinistra Italiana, che vale il 3,6% (+0,2). Infine gli altri partiti: Per l’Italia con Paragone al 2,2% (+0,2), Unione Popolare all’1,5% (+0,1), Noi Moderati all’1% (invariato).