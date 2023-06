Jasmine Cristallo, insulti al Cav prima dei funerali: "Grottesco, senza precedenti"

14 giugno 2023 a

Non si placano le polemiche per la dichiarazione del lutto nazionale e per lo stop del Parlamento per onorare la memoria di Silvio Berlusconi. "Capisco i funerali di Stato per chi ha rivestito per quattro volte la carica di presidente del Consiglio. Non condivido, invece, e trovo del tutto inopportuno il lutto nazionale stabilito dal governo e la settimana di ’vacanza' di Camera e Senato": lo ha detto all’AdnKronos Jasmine Cristallo, ex sardina e oggi dirigente nazionale del Pd.

Secondo la dem, si tratta di "un fatto senza precedenti che, di fatto, ferma il Paese mentre l’Europa incalza sul Pnrr e l’Emilia Romagna attende che venga designato un commissario straordinario per l’alluvione". L’ex attivista calabrese del movimento delle Sardine, infine, ha parlato anche delle personalità che saranno presenti alle esequie in Duomo a Milano: "Trovo che la presenza dei leader dei partiti politici italiani storicamente avversari di Berlusconi ai suoi funerali attenga alla sfera del rispetto istituzionale che le istituzioni non possono non riservare a chi ha, volenti o nolenti, ricoperto alte cariche dello Stato della Repubblica Italiana e questo non ha nulla ha a che vedere con il giudizio storico e politico che non può che rimanere severissimo e per nulla scalfito dal grottesco processo di beatificazione in atto".