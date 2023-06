Porta a Porta, sondaggio Noto: Forza Italia cresce di 3 punti, il Pd crolla

22 giugno 2023 a

Il sondaggio di Noto per Porta a Porta fotografa un cambiamento interessante nel panorama della politica di casa nostra. Di fatto la morte di Silvio Berlusconi ha avuto un peso importante nelle rilevazioni delle intenzioni di voto. Una vicenda drammatica che in questo caso riesce a ribaltare le tendenze per quanto riguarda l'orientamento dell'elettorato di casa nostra. E così a questo punto occhio a questi nuovi dati. Forza Italia sale di tre punti a seguito della morte del leader Silvio Berlusconi, arrivando al 10%. La Lega è stabile al 9,5%. Azione-Italia Viva registra il 6% (-0,5), mentre Verdi-Sinistra perde un punto e si attesta al 2,5%.

Stabili Più Europa al 2% e Noi Moderati all’1,5%. Per quanto riguarda invece il "gruppo di testa", come si usa spesso dire con il ciclismo, Fratelli d’Italia oggi si conferma primo partito italiano con il 28% (scende dello 0,5 rispetto all’ultima rilevazione dello scorso 6 giugno). Il Pd perde mezzo punto, fermandosi al 20%. In terza posizione si colloca il M5S con una percentuale del 16%, guadagnando un punto. Insomma le novità di questa nuova rilevazione sono due. Il calo di mezzo punto del Pd e la risalita di Forza Italia che adesso si afferma sempre di più come forza moderata di governo saldamente ancorata al centro. Bisognerà attendere le prossime settimane per capire quali equilibri riuscirà a mantenere il partito azzurro anche in base ai nuovi assetti.