Testamento Berlusconi, ecco quanto Marta Fascina deve versare al Fisco

07 luglio 2023 a

a

a

L'apertura del testamento di Silvio Berlusconi non ha riservato grosse sorprese al netto dei lasciti a Marta Fascina e Marcello Dell'Utri, a cui sono andati rispettivamente 100 e 30 milioni. Prima dell'incasso effettivo, però, c'è il pagamento delle imposte di successione. A tal proposito La Stampa spiega: "I figli a norma di legge pagano un’aliquota fiscale del 4%, gli altri parenti fino al quarto grado (come il fratello Paolo) il 6% e gli altri beneficiari l’8 per cento%".

"Marta con quei 100 milioni...". L'sms segreto che agita Forza Italia: "È l'ora dei veleni"

In valore assoluto, quindi, Paolo Berlusconi dovrà versare 6 milioni di euro sui 100 che gli ha lasciato il fratello, Fascina 8 milioni su 100 e Dell’Utri 2,4 milioni su 30. "È tutto chiaro, tutto alla luce del sole. La legge fissa le aliquote della successione in maniera certa, non c’è discussione", ha spiegato al quotidiano torinese l’avvocato Angelo Castelli di Formia, assistente di Diritto finanziario all’Università di Cassino. In ogni caso, le tasse di successione in Italia sono fra le più basse d’Europa. In Francia le imposte variano dal 5 al 60%, in Germania dal 7 al 50% e nel Regno Unito sono fisse al 40%. Tuttavia, ci sono anche Paesi dell'Ue in cui questa tassa non è proprio prevista, come Portogallo, Slovacchia ed Estonia.