Salvini, pronto il pugno duro sugli scioperi: "Non escludo intervento diretto"

"Farò di tutto nelle prossime ore e prenderò una decisione entro stasera perché tutti usino buon senso e le parti si mettano intorno a un tavolo": Matteo Salvini lo ha detto all'inaugurazione della 4/a corsia dinamica della A4 a Milano, riferendosi agli scioperi annunciati e previsti giovedì 13 e sabato 15 luglio rispettivamente dei treni e degli aeroporti. "Conto di trovare una soluzione positiva per le imprese e i lavoratori con il dialogo e non nego alcuna possibilità di intervento anche più diretto da parte del ministero", ha proseguito il vicepremier nonché ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che dunque pensa di intervenire proprio per evitare disagi ai cittadini in un periodo piuttosto delicato per quel che riguarda i trasporti, visto che a luglio sono previste parecchie partenze.

Salvini ha assicurato che sta lavorando senza sosta a una soluzione: "Bisogna usare il buon senso, lasciare a piedi cittadini nel pieno boom di luglio sarebbe inaccettabile. Non ci sto dormendo, ci sto lavorando, mi auguro che un momento di ripresa dopo il Covid come questo non venga danneggiato da microrivendicazioni che sono per lo più pretestuose". Poi l'annuncio: "Domani incontrerò i sindacati".

Sempre durante il suo intervento a Novate Milanese, infine, il ministro ha annunciato anche che nei prossimi giorni chiederà "un tavolo tecnico sul nucleare ai ministri competenti. L'importante è che l'ideologia non neghi alcuna fonte di alimentazione energetica. Sul fronte della neutralità tecnologica non possiamo dire di no pregiudizialmente a nessuna fonte energetica".