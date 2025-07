Piantedosi in Libia, la sinistra esulta: "Anti-italiani", stroncata da Rampelli

Una sinistra "profondamente anti-italiana". Non c'è solo il voto all'Europarlamento sulla risoluzione su Slovenia, Foibe e vittime del regime di Tito ad agitare le acque della politica di casa nostra. Mentre a Strasburgo Pd, M5s e Avs in aula si spendevano in un "no" che sa tanto di ideologia pura e sfregio ai morti italiani in Istria e Dalmazia, in Libia il ministro egli Interni italiano Matteo Piantedosi veniva "respinto" dalle autorità orientali, guidate dal generale Khalifa Haftar.

Non solo lui, ovviamente: il ministro faceva parte di una delegazione europea composta anche dagli omologhi di Grecia e Malta e dal commissari Ue per gli Affari interni e la migrazione Magnus Brunner. Una "incomprensione protocollare", hanno fatto sapere dal Viminale. Forse un tentativo, eclatante, da parte della Libia di trarre qualche vantaggio dal braccio di ferro con Bruxelles. Ma in questo quadro, l'esultanza scomposta delle opposizioni di casa nostra non può non lasciare un deciso amaro in bocca.