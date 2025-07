Sinner, "quanta potenza ha perso": il dato che sconvolge Wimbledon e l'Italia

Le condizioni del fenomeno di San Candido, però, non potranno essere ottimali perché il problema al gomito c'è. Non sarà gravissimo, come evidenziato dalla risonanza magnetica di martedì mattina, e l'annuncio dell'allenamento pomeridiano all'All England Club saltato sarà pure pretattica o precauzione, ma qualche strascico il guaio fisico alla articolazione pare destinato a lasciarlo.

Negli ottavi contro Grigor Dimitrov superati solo in virtù del ritiro del bulgaro (fermato da un grave problema muscolare quando era in vantaggio 2 set a 0 e sembrava avere in pugno il match), Jannik è stato pesantemente condizionato dal dolore al gomito, a causa del quale avrebbe addirittura "perso una velocità di circa 9,5 km/h sul dritto". Un dato che a questi livelli fa tutta la differenza del mondo, come testimoniato dalle difficoltà contro il pur bravissimo Dimitrov. Anche Shelton, giocatore che fa della potenza il suo tratto distintivo, proverà a impostare il confronto sullo stesso piano. E se le noie torneranno, per Sinner saranno dolori, in tutti i sensi.

Martedì pomeriggio, in ogni caso, l'italiano ha deciso di stringere i denti: "Siamo andati sui campi coperti e Jannik ha palleggiato per 20-30 minuti, giusto per sentire un po' il tocco", ha spiegato Cahull ai microfoni di TennisNow ed Espn. "Starà bene, è stato bello andare in campo - ha aggiunto Cahill -, d'altronde è impossibile per lui prendersi un giorno di riposo. Non ha avuto problemi oggi".