Capezzone: "Il cortocircuitodoppio sui giornali italiani"

Sui dazi forse è meno lontano l'accordo tra Stati Uniti e Unione europea. "Si lavora su una intesta intorno al 10% e in ogni caso Trump posticipa al 1 agosto la data oltre la quale, in mancanza di accordo, i dazi schizzerebbero verso l'alto". Daniele Capezzone apre così la sua rubrica "Occhio al caffè", la rassegna stampa politicamente scorrettissima di oggi.

Tanta la politica estera sui giornali. Ancora il presidente americano usa parole durissime contro Vladimir Putin, "dice un sacco str***te". "Vedremo l'effetto di spiazzamento che la affermazione suscita sia in chi lo aveva sempre accusato di essere anti-ucraino e sia in chi lo aveva difeso perché lo riteneva filo-russo. Un cortocircuito doppio sui giornali di oggi, dal Domani a La Verità". In ogni caso si segnalano i classici "sbocchi di fiele contro Trump, da L'Avvenire a Caterina Soffici su La Stampa. Povero Ardengo, la nipote...".

Disavventura del ministro Piantedosi in Libia, in messione tra Tripoli e Bengasi. Respinta la delegazione dell'Unione europea, non solo l'italiano, per una foto istituzionale rifiutata. "Il fatto è significativo ma ancora più significativa la soddisfazione espressa ieri da tutto il fronte immigrazionista, da Luca Casarini a il Fatto quotidiano. Questo è lo spirito allegramente anti-italiano e pro-immigrazione selvaggia di questi signori".

Voto di censura contro Ursula Von der Leyen: "Probabilmente salverà l'osso del collo ma la sua posizione politica è poco difendibile", sottolinea ancora il direttore editoriale di Libero.

Fronte di politica interna: tensione a destra in Veneto mentre in Toscana il governatore Giani avverte Elly Schlein e il Pd: "Senza di me, nulla salus". E si segnala un Luigi Manconi "scatenato su Repubblica contro i negazionisti. Ieri del Covid, oggi del cambiamento climatico. Bisognerà informare Manconi che al Nord è piovuto, è tornato il fresco, in qualche località è pure nevicato ma non spargete voce perché sennò a questi la giornata gli va storta".