Elly Schlein contro governo e Meloni: "Ecco la vostra cultura"

"Forse Giorgia Meloni vuole passare alla storia come la prima premier della storia che ha reso i poveri più poveri con un sms": Elly Schlein lo ha detto alla Camera, riferendosi allo stop del governo al reddito di cittadinanza. Nei giorni scorsi, sempre la leader del Pd aveva definito questa modalità "brutale". Peccato che alcuni dei suoi fedelissimi in passato non abbiano parlato proprio benissimo del reddito di cittadinanza. Nicola Zingaretti, per esempio, lo aveva definito una "pagliacciata".

La Schlein, poi, ha attaccato il governo anche per le ultime decisioni prese sul Pnrr: "Mentre l'Italia è piegata dalle conseguenze drammatiche dell'emergenza climatica, il governo con un tempismo davvero incredibile sceglie di cancellare quasi 16 miliardi di euro in progetti del Pnrr che sarebbero serviti proprio a fronteggiare il dissesto idrogeologico". E ancora: "Il negazionismo climatico fa parte evidentemente della vostra cultura, ma non ci facciamo niente delle lacrime da coccodrillo del ministro Pichetto Fratin davanti a chi soffre di eco ansia". Come dire, insomma, che ora i meteo-disastri siano "colpa" del centrodestra.

Infine un passaggio anche sul Ponte sullo Stretto, progetto caro soprattutto al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini: "Si pensi a investire per le strade e per le ferrovie, prima di fare conferenze spot su un progetto di Ponte costosissimo, dannoso e anacronistico che ci vorrebbero comunque anni a costruire".