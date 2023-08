Patrimoniale sopra i 500mila euro, primo sì alla Camera: cosa c'è dietro

03 agosto 2023 a

Via libera in Aula a un ordine del giorno presentato da Nicola Fratoianni con il quale impegna il governo a valutare l'opportunità di introdurre una "next generation tax, che colpirebbe i patrimoni delle persone fisiche solo se superiori ai cinquecentomila euro". Il testo, proposto dal leader di Sinistra italiana, ha ottenuto il parere favorevole del governo che ne ha chiesto una riformulazione e dunque è stato adottato dall'Aula di Montecitorio senza essere messo ai voti. I fondi - si legge - servono "per reperire risorse per combattere la dispersione scolastica".

Questo vede l'esecutivo, nel prossimo provvedimento utile, "assicurare a tutti i bambini e i ragazzi residenti in Italia di potersi istruire, dall'asilo nido all'università, in modo completamente gratuito". In sede di pareri sul documento, il rappresentante del governo ha chiesto però a Fratoianni, che ha accettato, di inserire la formula "a valutare l'opportunità di..." rispetto all'impegno inizialmente proposto dal presentatore dell'atto.

Più nello specifico il prelievo dovrebbe riguardare, secondo quanto si legge nel testo proposto dal gruppo di opposizione, "i patrimoni delle persone fisiche solo se superiori ai cinquecentomila euro, ottenuti considerando il complesso, in Italia e all'estero, delle proprietà immobiliari (valutate sulla base dei valori catastali, non di quelli - ben più elevati - di mercato), degli investimenti finanziari, delle giacenze bancarie e dei beni mobili di lusso e, nello stesso tempo, l'eliminazione di ogni ulteriore forma di tassazione di tali cespiti (Imu, imposte sui conti correnti e sui depositi titoli, imposte di bollo) porterebbe a un gettito stimato di dieci miliardi di euro".

Intanto il ministro dell’Istruzione, Anna Maria Bernini, ha precisato che sebbene condivida gli obiettivi del testo circa la dispersione scolastica, dall’altra esclude ogni ricorso a "nuove tasse", patrimoniale inclusa. In disaccordo anche Italia Viva e Azione. Luigi Marattin non ha mancato di tuonare su Twitter: "I tassatori folli. Di destra. Qui alla Camera il governo e la maggioranza hanno appena accolto questo ordine del giorno di Fratoianni. Che chiede di introdurre una nuova patrimoniale. Noi di Azione e Italia Viva eravamo pronti a votare ferocemente contro. Ma il governo Meloni-Fratoianni ha deciso di accoglierlo direttamente senza neanche metterlo ai voti. Ed è quindi pronto a valutare una nuova patrimoniale".