Giorgia Meloni, l'ultimo delirio di Calenda: "Sulla soglia si è cambiata il vestito"

03 settembre 2023 a

a

a

Carlo Calenda delira ancora e mette nel mirino il premier: "Meloni, come spesso accade, è entrata a palazzo Chigi vestita da Meloni e sulla soglia si è cambiata e si è vestita da Draghi", afferma il leader di Azione al Forum Ambrosetti, in corso a Cernobbio. "La legge di bilancio è stata una legge responsabile, la linea in politica estera la condivido, sulla giustizia con Nordio abbiamo affinità elettive e sottoscrivo tutto quello che Nordio intende fare, dal punto di vista della transizione energetica ci troviamo più d’accordo con questo governo", spiega Calenda.

"Abbiamo sostenuto la limitazione del reddito di cittadinanza che riteniamo un errore così come abbiamo sostenuto la sospensione del superbonus. E tuttavia qui finisce le cose su cui siamo d’accordo perché sulle iniziative strutturali non siamo d’accordo. Sul Pnrr, ad esempio: se non riusciamo a spendere i soldi difficilmente potremmo andare a Bruxelles a chiedere la modifica del Patto di Stabilità. C’è un discorso molto barocco del ministro Fitto sulla governance, ma non si vede granché", conclude. Insomma Calenda ha ancora le idee confuse e tra l'annuncio di nuovo partito e l'altro, trova ancora il tempo per anadre all'attacco a testa bassa contro l'esecutivo.