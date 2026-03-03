FdI umilia Giuseppe Conte: "Quasi genuflesso", basta un video

Ieri, lunedì 2 marzo, è andato in scena un botto e risposta clamoroso tra Antonio Tajani e Giuseppe Conte. Il ministro degli Esteri stava riferendo circa la drammatica situazione in Iran e le condizioni degli italiani bloccati in Medio Oriente. Ma il leader del Movimento Cinque Stelle lo ha attaccato. Secondo il grillino di Forza Italia è andato da Donald Trump a inginocchiarsi. E, ha poi aggiunto, si è fatto pure consegnare un cappello Maga.

Così Tajani non è più riuscito a contenersi. "A me Trump non mi ha mai chiamato Tony, a lei la chiamava Giuseppi, quindi un rapporto di amicizia lo avrà lei - ha detto Tajani replicando all'ex premier che lo aveva criticato poco prima per il cappellino Maga durante la riunione del Board of Peace -. Il cappellino era un regalo e io non sono stato mai in ginocchio né da Merkel né da Trump come ha fatto lei. E non mi vergogno di niente".