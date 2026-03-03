FdI, allarme bomba in via della Scrofa: tutti evacuati dalla sede

Un allarme bomba alla sede di Fratelli d'Italia a via della Scrofa a Rom: tutto il personale di FdI è stato fatto allontanare dalla sede. Questo è quanto si apprende da fonti parlamentari. L'allarme bomba è rientrato dopo pochi minuti, poco dopo le 17.

Dopo l'allarme, immediato l'intervento sul posto della polizia, che ha dispiegato i cani molecolari per controllare ogni locale, compresi quelli della Fondazione An e la redazione del Secolo d'Italia. Nel corso delle operazioni è stata chiusa l'intera via della Scrofa così come, nel cuore di Roma, è stato chiuso al traffico il vicolo della Vaccarella.

Pochi minuti prima dell'allarme nella sede di FdI, un altro allarme bomba sempre in centro, a largo Chigi. Allarme che si è rivelato infondato e innescato da un trolley, abbandonato proprio di fronte alla vetrina di un negozio di uno stabile in cui sono di stanza diversi uffici della Presidenza del Consiglio. Gli artificieri sono intervenuti per circa 20 minuti, per poi escludere ogni pericolo in relazione al trolley.