Giancarlo Magalli, veleno anche su Fiorello: "Quando trova uno che fa un basso share..."

Non solo Stefano De Martino, del quale aveva detto: "Sarà un Sanremo 2027 diverso dagli ultimi anni? Gli voglio bene sono sicuro che farà molto bene se non si porta dietro qualche scimmietta…". Giancarlo Magalli ne ha anche per Fiorello. Ospite di "Non è la tv", format live di Fanpage, il conduttore romano ha definito il suo collega - ed ex allievo - "molto permaloso" e lo ha attaccato per gli ascolti de La Pennicanza. "Se vuoi vivere tranquillo devi sempre dire quanto è bravo, quanto è intelligente, simpatico e originale. Sennò puoi decidere di affrontare la sua ira, perché lui è molto permaloso, non accetta le critiche", ha detto Magalli. Poi l'attacco anche sulla permalosità: "Molti hanno sperimentato la sua furia. Ha studiato nella mia scuola. Io negli anni Ottanta ero il primo e unico animatore italiano e un tour operator mi chiese di formare altri animatori e tra loro, a Ostuni, c’era proprio Fiorello".

Infine Magalli ha punzecchiato Fiorello anche per gli ascolti de La Pennicanza: "Lui è un grande esploratore di palinsesti: esplora finché non trova una nicchia, qualcuno con un ascolto basso, lui si prende quella fascia e fa un ascolto più alto. Semplicemente sostituisce ciò che va male con qualcosa che va un po’ meglio".