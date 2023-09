Matteo Salvini, l'attacco: "Un commissario italiano gioca con un'altra maglia"

06 settembre 2023 a

"È fondamentale avere commissari europei che difendano all’interesse e la tenuta del Paese. A volte ho avuto l’impressione di avere un commissario italiano che ha giocato con la maglietta di un’altra nazione, e più che dare suggerimenti elevava lamenti e critiche". Matteo Salvini non le manda a dire e così il ministro delle Infrastrutture, intervenendo a un evento Acea-Il Tempo mette nel mirino, leggendo tra le righe, Paolo Gentiloni. "Al voto del prossimo giugno nuovi equilibri in Commissione e Parlamento sono determinanti, sui tema della casa, del lavoro, dell’auto, della sicurezza, dell’immigrazione", ha aggiunto riferendosi alle prossime elezioni europee aggiungendo di sperare che "Timmermans vinca le elezioni in Olanda così va a fare danni solo là. Ma ne ha già fatti diversi, per esempio sul tema delle auto elettriche".

Secondo Salvini, in Ue sono state prese "decisioni demenziali contro l’industria italiana, e invece di aiutarti ti tassano". E Salvini ingrana la marcia anche in vista del prossimo Cdm in cui, come confermato anche dal ministro Pichetto Fratin, potrebbe entrare un decreto per intervenire e scongiurare il blocco delle Euro 5 previsto dal 15 settembre in Piemonte.

"L’annuncio del governo sullo stop al folle divieto per i diesel 5 in Piemonte è una buona notizia. Come garantito da Matteo Salvini, l’esecutivo passa dalle parole ai fatti, contro gli estremismi di un’Europa che vanno a colpire aziende, lavoratori e famiglie italiane. Avanti così", hanno fatto sapere n una nota Gianna Gancia e Alessandro Panza, europarlamentari piemontesi della Lega.