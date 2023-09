Capezzone, rassegna stampa scorettissima: "Ho una sensazione, stretta sul governo"

15 settembre 2023 a

"Oggi ci sono due temi dominanti sui giornali: l'ennesimo rialzo dei tassi deciso dalla Bce, il decimo, e la crisi migratoria a Lampedusa". Daniele Capezzone, nella sua "rassegna stampa scorrettissima" Occhio al caffè sottolinea come i quotidiani enfatizzino "l'elemento di faida e frizione tra Meloni e Salvini", nato dalle dichiarazioni del pomeriggio dalla Lega sul "fallimento della soluzione diplomatica" per l'emergenza immigrazione e stemperata però dalle dichiarazioni in serata dello stesso Salvini da Nicola Porro a Stasera Italia, su Rete 4. Una frenata che non viene registrata dai media.

"E' abbastanza impressionante la costruzione delle pagine e dei commenti, tutti contro il governo - sottolinea il direttore editoriale di Libero -. Si ha quasi la sensazione che anche alcune testate come il Corriere della Sera che per il primo anno di governo che avevano cercato una apparente terzietà e titolazioni neutre oggi mettano in pagina una stretta contro il governo".