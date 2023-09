Ue, Mattarella: "Il rigore non sia ottuso e cieco", assist a Meloni

20 settembre 2023 a

Un assist preciso, dall'elevatissimo peso specifico, quello fornito da Sergio Mattarella al governo. Un assist che piove nel corso dell'incontro bilaterale con il presidente della Repubblica federale tedesca, Frank Walter Steinmeier, incontro che si è tenuto oggi, mercoledì 20 settembre, a Ortigia, la perla in provincia di Siracusa.

"Dobbiamo trovare un'intesa sulla proposta per le regole condivise sul bilancio Ue", ha scandito Mattarella nel corso del bilaterale. E ancora, l'inquilino del Colle ha aggiunto: "Sì a regole di bilancio rigorose, ma il rigore non sia ottuso e cieco, abbia come obiettivo la crescita, tenendo conto di fenomeni come il rallentamento dell'economia cinese e le conseguenze della guerra in Ucraina. Il bilancio europeo deve essere ambizioso per affrontare le sfide fondamentali come la transizione ecologica e digitale", ha poi chiosato.

Al centro dell'incontro, temi di importanza apicale quali immigrazione, Africa, bilancio Ue e rapporti bilaterali tra i Paesi dell'Unione, oltre che in primis tra Roma e Berlino. Ma non è tutto. Già, perché l'intervento di Mattarella è arrivato proprio nella giornata in cui lo stesso Steinmeier, in occasione della sua visita in Italia, si è concesso in un'intervista al Corriere della Sera. Un colloquio, parimenti, dall'alto peso specifico. "Sui migranti l'Italia va lodata", ha premesso, per poi aggiungere riferendosi alla redistribuzione e alla gestione dell'emergenza che "il meccanismo di solidarietà dovrà essere permanente". E ancora: "Roma ha mostrato negli anni responsabilità". Parola che il governo Meloni potrebbe prendere e incorniciare.