Papa Leone XIV, quella statistica che fa godere Spalletti: "Ogni volta che..."

Le battute si sprecano: "Ogni volta che muore/viene eletto un Papa...". Ma in questo caso, i precedenti danno ragione ai più speranzosi. Quando un Mondiale di calcio si è disputato nel Paese natale del Pontefice di turno, la Nazionale italiana ha alzato la Coppa del Mondo. Facciamo degli esempi. Siamo nel 1934, in piena epoca fascista. In vaticano c'è Pio XI, nato Achille Ratti: papa Ratti. E l'Italia - che ospita quell'edizione dei campionati mondiali di calcio - stravince il torneo. Occasione che poi si ripeterà 4 anni più tardi, anche se il Paese ospitante è un altro: la Francia.

Non vi basta? Ecco un secondo precedente. 2006, campionati mondiali di calcio in Germania. La squadra di Marcello Lippi si presenta in terra tedesca con una squadra di tutto rispetto, ma con le polemiche dello scandalo Calciopoli che stava per terremotare la serie A. Chi c'era a San Pietro? Facile, Joseph Aloisius Ratzinger: Papa Benedetto XVI. Cannavaro e compagni, non solo eliminarono i padroni di casa in semifinale. Ma acciuffarono la Coppa del mondo contro la Francia di Zidane e Henry.