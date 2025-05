Jannik Sinner, lo sfregio di Carlos Alcaraz: "Cosa farò domani sera"

"Mi sento bene, mi muovo bene. La partita era un test per me e l'ho superato. Ho cercato di essere il più possibile a mio agio, per vedere come stavo tornando dall'infortunio. È stata una grande giornata. Spero che domani e domenica vada meglio". Così Carlos Alcaraz dopo il suo debutto agli Internazionali e la vittoria agevole contro il serbo Lajovic."Cerco di trarre i lati positivi dall'infortunio. Sono stato in grado di essere più a casa per recuperare e avere una mente fresca per competere qui. Ottima prestazione, buon livello, un po' sorprendente per me, ma molto buona. Mi dà fiducia per la prossima gara e vedremo se miglioreremo”, ha aggiunto il tennista spagnolo.

“Il servizio è un aspetto su cui poniamo molta attenzione ogni giorno - ha proseguito -. È una cosa molto importante, qui sulla terra battuta forse non così tanto, ma è comunque positivo partire bene e ottenere punti con il piede giusto. In questi giorni ho cercato di concentrarmi e di sentirmi il meglio possibile, e penso che sia stata una grande partita al servizio. Mi sono sentito molto a mio agio, con una percentuale elevata, buone indicazioni entro limiti ragionevoli e penso che questo dia molta fiducia per ciò che verrà dopo”.