Il Guardian zittisce la sinistra: "Meloni uno dei politici più potenti d'Europa"

Il Guardian elogia Giorgia Meloni. Dopo le gufate firmate da ex Pd sul Financial Times, qualcuno a Londra si è accorto del lavoro che sta svolgendo il premier nel nostro Paese. "Una volta era difficile trovare un italiano che ammettesse di amare Giorgia Meloni", ma ora è riconosciuta "come uno dei politici più potenti d'Europa".

E c'è un passaggio dell'articolo apparso sul Guardian che di certio farà infuriare il Pd e i "capetti" dem: "Dopo quasi un anno al potere, ha ottenuto consensi anche a sinistra", spiega il quotidiano. Con il trionfo di Fratelli d'Italia, nel Paese è salito al potere "il governo più di destra dalla seconda guerra mondiale", si legge sempre sul Guardian, secondo cui però la presidente del Consiglio italiano "ha assunto un tono rassicurante e pragmatico nel resto d’Europa e non solo". Inoltre a Londra viene ricordato il suo "incrollabile sostegno all''Ucraina" e la sua posizione favorevole a "grandi accordi in Africa, siano essi sull'energia o, in modo più controverso, sull'immigrazione".

Ma c'è anche un altro punto di questo articolo che farà impazzire i dem, i complimenti di Enrico Letta alla Meloni che l'ha definita "migliore del previsto". Infine la bordata finale sulla sinistra: "La patina di stabilità del governo italiano è dovuta in parte - sostiene il quotidiano britannico - al fatto che ha un'ampia maggioranza in parlamento e anche al fatto che l'opposizione è debole". Di certo, come sostengono in tanti, con la Schlein a capo del Pd, la Meloni governerà ancora a lungo.