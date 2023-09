Meloni, il sondaggio: un elettore Pd su tre la promuove in Europa

26 settembre 2023 a

Smentita, ancora una volta, la narrazione della sinistra. Pietro Senaldi smaschera con un sondaggio l'ipocrisia della sinistra che attacca il governo e racconta scenari da incubo inesistenti. Per il 56% degli elettori il governo nell’Ue sta lavorando bene ed è tutt’altro che isolato. Schiaffo per il Pd: più di un terzo degli elettori di sinistra concorda. Ecco tutti i numeri dell'ultima rilevazione sull'esecutivo. Perché il "ritornello" della sinistra sul governo "incapace" non sta funzionando.