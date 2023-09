Esselunga, lo spot "rovina" la Schlein: cosa è successo dopo le sue parole

28 settembre 2023 a

Lo spot Esselunga diventa un boomerang per Elly Schlein. Come vi abbiamo raccontato, la segretaria del Pd ha sostenuto di non aver visto ancora lo spot di cui tutta l'Italia parla in cui una bimba con una pesca in mano sogna che papà e mamma tornino insieme dopo la separazione.

Un tema che ha scatenato i social con commenti e interazioni senza fine in queste ore. E secondo analisi dell'attività dei social network realizzata da SocialData per Adnkronos, "tra gli utenti prevale l’irritazione per la mancata presa di posizione del leader del Pd". Insomma, il silenzio della segretaria del Pd e quel suo modo di schivare i temi caldi, avrebbe prodotto un'ulteriore riduzione dei consensi per la numero uno del Nazareno. Già alle prese con un Pd che nei sondaggi arranca, arriva la botta finale con il mutismo sullo spot di Esselunga.

"Come al solito gli italiani amano dividersi in fazioni. L’analisi dei dati in questo caso ci permette di rappresentare ed evidenziare la profonda frattura presente nel nostro Paese su un tema delicato e dagli importanti risvolti sociali", spiega Luca Ferlaino, partner di SocialData, "le polemiche di queste ore hanno di fatto oscurato quello che è il messaggio centrale dello spot - ossia che i consumatori non sono numeri, ma sono persone con una storia e un vissuto - e si sono spostate su un campo più ideologico e meno di merito. Al di là di questo, continua a essere evidente come la polarizzazione delle opinioni sia paradossalmente in grado di fungere da propellente per la partecipazione civica e politica e motivi le persone a impegnarsi attivamente nella discussione pubblica".