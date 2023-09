Elon Musk, scontro con Berlino: "Migranti in Italia, i tedeschi lo sanno?", esplode il caso

30 settembre 2023 a

Lo scontro tra Italia e Germania sul fronte migranti si fa sempre più duro. Da qualche giorno è gelo tra Roma e Berlino per due motivi precisi: il primo riguarda il "no" da parte del Cancelliere Scholz ad accogliere i migranti che in questi giorni e in queste ore arrivano a Lampedusa dal Nord Africa, il secondo invece è legato ai finanziamenti da parte del governo tedesco alle Ong teuotoniche che con le loro navi fanno rotta sull'Italia per far sbarcare i migranti.

Il governo ha puntato il dito contro Berlino e il ministro deli Esteri, Antonio Tajani, ha affermato che di certo "non è un caso la presenza di sette navi tedesche nelle acque a sud della Sicilia con la rotta impostata verso l'Italia". Insomma uno scontro duro e forte in cui si è inserito anche Elon Musk, il miliardario fondatore di Tesla e proprietario di "X" (il social network che prima aveva il nome di Twitter). Nella giornata di ieri Elon Musk ha ritwittato un video che mostra le operazioni di slavataggio in mare da parte di alcune Ong che vengono sostenute dal governo di Berlino. Poi la didascalia pungente: "Raccolgono migali illegali per poi portarli in Italia".

E ancora: "I tedeschi ne sono consapevoli?". Parole forti che suonano certamente come un assist per il nostro governo. Ma la polemica non si è chiusa lì. Infatti il ministero degli Esteri tedesco ha deciso di rispondere: "Si, e si chiama salvare vite". Il video in questione, postato da Elon Musk, proviene da un prfilo twitter chiamato "RadioGenoa" e la didascalia è chiara: "Attualmente nel Mediterraneo ci sono 8 navi di Ong tedesche che fanno sbarcare migranti in Italia. Queste Ong sono sovvenzionate dal governo tedesco". Il braccio di ferro con Berlino dunque prosegue e l'Italia ha trovato un nuovo alleato in Elon Musk.