Daniele Capezzone, rassegna scorrettissima: le balle degli avvocaticchi della Apostolico

06 ottobre 2023 a

Daniele Capezzone nel suo "Occhio al caffè, rassegna politicamente scorrettissima", analizza i fatti del giorno testata per testata. Inutile dirlo, il tema centrale resta quello del giudice Iolanda Apostolico. Il direttore editoriale di Libero smaschera gli "avvocaticchi" che sui giornaloni tentato di difendere il giudice di Catania che con una ordinanza ha di fatto cancellato il decreto Cutro.



Ma c'è di più: il magistrato apparirebbe in un video mentre è impegnata a partecipare a una manifestazione pro-migranti (e anti-Salvini) nel 2018. Una circostanza questa che ha scatenato una vera e propria bufera. E così, come sottolinea Capezzone, ancora di più gli "avvocaticchi" della Apostolico si sono dati da fare. Dalla sinistra all'Anm è partito il coro della difesa d'ufficio per la toga di Catania. E la strategia messa sul campo da parte dei "legali" improvvisati della Apostolico è chiara: innanzitutto la notizia viene nascosta, poi ci si appella alla "vita privata" come ha fatto l'Anm ignorando che il giudice ha partecipato a una manifestazione pubblica. Ma c'è anche chi la difende affermando che "era in piazza ma non gridava" e poi chi sul Corriere sottolinea che a quella manifestazione c'erano le "associazioni cattoliche". Infine il solito ritornello sul "dossieraggio" e che la partecipazione a una manifestazione è un "modello di impegno". Clicca qui sotto e guarda la Rassegna scorrettissima di Daniele Capezzone