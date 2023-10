Giambruno, Giorgia Meloni zittisce il giornalista: "Cosa non le è chiaro?"

21 ottobre 2023 a

a

a

"Sto bene, sto molto bene, faccio il mio lavoro come sempre": Giorgia Meloni lo ha detto ai giornalisti che le hanno chiesto come stesse a seguito della fine della relazione con Andrea Giambruno. La premier ha ricevuto domande sulla sua vita privata nonostante si trovasse al Cairo per discutere delle tensioni in Medio Oriente e della guerra in Israele. Inevitabilmente, visto l'annuncio social di ieri, i cronisti hanno voluto rivolgere alla presidente del Consiglio anche delle domande sulla rottura con Giambruno.

Di fronte alle insistenze di alcuni cronisti, però, la Meloni ha voluto mettere un punto alla questione facendo un chiarimento: "Non c’era una parte politica, di questo non voglio più parlare, non so cosa non sia chiaro del fatto che non voglio più parlare di questo”.

Tornando alla conferenza di pace del Cairo, in quel contesto la premier ha condannato i “massacri di donne e bambini” compiuti da Hamas, parlando di un gruppo terrorista che non lavora “per la causa palestinese” ma che combatte “una jihad islamica”. Poi, ha affermato il diritto di Israele di difendersi e “garantire la sicurezza dei propri cittadini”. Infine si è vista con Abu Mazen, leader dell’Autorità nazionale palestinese, per “lavorare a una de-escalation vera” e a una “soluzione di lungo termine, che può essere solo quella dei due Stati”.