Terrorismo, Piantedosi: "La minaccia dei lupi solitari"

"Se guardiamo agli attentati in Francia e Belgio, l'unico elemento, e non è poco, di preoccupazione è legato ai cosiddetti lupi solitari": Matteo Piantedosi lo ha detto in collegamento con Augusto Minzolini a Stasera Italia su Rete 4. Il ministro dell'Interno ha parlato di "persone che per vari motivi, anche di disagio personale, possono subire la fascinazione della radicalizzazione e dare luogo ad episodi che non sempre è detto siano collegati a una qualche organizzazione proveniente dall'esterno dei nostri confini, ma che possono essere altrettanti tragici come successo sia in Francia che in Belgio". Il riferimento è ai due attentati che hanno fatto ripiombare il mondo nell'incubo del terrorismo: uno ad Arras, dove un insegnante è stato ucciso da un giovane in una scuola, e uno a Bruxelles, dove un 40enne ha ucciso a colpi di kalashnikov due svedesi.

"Mi sento di lanciare un messaggio di rassicurazione su fenomeni di più ampia portata - ha poi aggiunto il titolare del Viminale - però resta ferma questo tipo di minaccia che come si è visto si è concretizzata in Francia e in Belgio". Pur non essendoci pericoli segnalati in Italia, insomma, un occhio di attenzione è sempre rivolto ad atti spontanei che potrebbero trasformarsi in delle vere e proprie stragi, come successo nei giorni scorsi nel cuore dell'Europa.