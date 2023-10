Antonio Scurati scopre i nazisti allevati in casa. Fuori tempo massimo

27 ottobre 2023 a

Pietro Senaldi smaschera il tentativo tardivo di Antonio Scurati di schierarsi dalla parte di Israele. Lo scrittore con un intervento piuttosto duro su Repubblica ha attaccato chi manifesta con l'odio in bocca contro lo Stato ebraico. Ma il suo appello e soprattutto la sua critica contro le posizioni filo-Hamas arriva fuori tempo massimo. Ma a sinistra per fortuna qualcuno batte un colpo. E forse da queste parole può partire la redenzione dei compagni che scoprono solo ora di avere i nazisti allevati in casa.