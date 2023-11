Daniele Capezzone, Pd? "Figura da peracottari, Edi Rama asfalta Provenzano"

10 novembre 2023 a

Eccoci ad "Occhio al caffè", la rassegna politicamente scorrettissima di Libero curata da Daniele Capezzone. In primo piano il jihadista armato e minaccioso nella metrò di Milano, vicenda che scandisce l'apertura del nostro quotidiano. Poi c'è il fronte di guerra: prosegue il "no" al cessate il fuoco, "che sarebbe oggettivamente un gran favore per i capi di Hamas", rimarca il direttore editoriale di Libero. Ci saranno soltanto delle mini-tregue. Altro aspetto importante, quello dei foto-reporter "embedded" con Hamas: sapevano in anticipo dell'attacco dello scorso 7 ottobre?

Domani il Pd scende in piazza. Ed Elly Schlein è nel panico: i compagni infatti non riescono nemmeno a controllare le bandiere. Il diktat al servizio di sicurezza è quello di impedire che al corteo ci siano bandiere palestinesi: ammessi soltanto i vessilli della pace e del Pd. Insomma, il Pd andranno a caccia di bandiere.

"E il Pd ci dà sempre soddisfazione - riprende Capezzone -: Edi Rama asfalta Provenzano e tutta la comitiva. L'ex ministro Provenzano in modo surreale e trionfale diceva di voler chiedere l'espulsione di Rama da Partito socialista europeo" per l'accordo con Giorgia Meloni sull'immigrazione. "Ecco, Provenzano poi nel pomeriggio ha detto che aveva solo posto il tema. In ogni caso, Rama li ha asfaltati: questi del Pd non li capisco, ha spiegato sui social, gli italiani volevo solo aiutarli. Per il Pd la solita figura da peracottari...", conclude tranchant Capezzone.