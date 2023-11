Riforme, Giorgia Meloni risponde a Elly Schlein: "Vogliamo che decidano i cittadini"

12 novembre 2023 a

Elly Schlein sbraita dalla piazza del Pd e mette nel mirino le riforme che il governo ha varato in Cdm sul fronte del premierato. La segretaria dem e le opposizioni puntano il dito contro il premier e contro il governo. Forse perché temono che con la nuova riforma sia impossibile dar vita a giochetti di palazzo e ribaltoni come i dem ci hanno abituati negli ultimi dieci anni. E così la Schlein va all'attacco in modo duro: "Giorgia Meloni non vuole governare ma comandare".

Parole forti che svelano tutto il nervosismo della sinistra per una riforma che potrebbe dare stabilità al Paese ma soprattutto dare l'opportunità ai cittadini di eleggere direttamente il premier. E alle parole della Schlein ha risposto in modo chiaro il premier sui social: "Cara Elly, noi vogliamo semplicemente che siano i cittadini ad avere più potere, dando così maggior forza e stabilità all’Italia. Cioè quello che dovrebbe sostenere ogni sincero ‘democratico'".

E solo qualche giorno fa negli "Appunti di Giorgia" la Meloni aveva già spiegato bene qual è l'obiettivo finale di questa manovra: "Questa riforma – aveva detto – non serve a qualcuno, serve a tutti, indipendentemente da chi governa. E lo sanno anche quelli che per calcolo politico la stanno osteggiando. Senza però offrire argomenti seri. Perché la verità è che si sono talmente abituati a governare perdendo le elezioni che vogliono continuare a fare così anche in futuro". Insomma la sinistra a corto di argomenti prova a serrare i ranghi opponendosi alle riforme. Ma all'orizzonte c'è l'ennesimo flop.