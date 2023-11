Rosy Bindi, la sparata: "Meloni? Avrei preferito un uomo"

13 novembre 2023 a

La sinistra fa il tifo per le donne, ma solo a parole. Lo dimostra Rosy Bindi che, interpellata da Marianna Aprile a In Onda su La7, commenta così il primo anno del governo di Giorgia Meloni: "Forse è scontato dire che mi aspettavo di più. Io giudico i politici per quello che fanno, se sono donne lo faccio con una benevolenza maggiore", è l'esordio. "Per me - prosegue - è stata una conquista per l'Italia che una donna fosse presidente del Consiglio, però devo dire che dal punto di vista politico avrei preferito un uomo che faceva cose migliori". Affermazioni che subito scatenano il conduttore del programma di domenica 12 novembre: "Ahia!", tuona Luca Telese.

Ma l'ex ministro nonché ex presidente del Pd non arretra di un passo: "Noi siamo state marginali, quindi gli ultimi dovrebbero essere messi al centro. Questo governo invece è veramente il governo che si accanisce contro i poveri e cede di fronte alle lobby e ai ricchi. Noi donne ci siamo dedicate a lungo tempo nella famiglia della cura. E credo che la politica sia il modo di prendersi cura degli altri, della comunità".

Tutte cose che a detta della Bindi Meloni non starebbe perseguendo: "Vedo un Paese abbandonato, Meloni ha dovuto occuparsi di come accreditare se stessa". Al che è Telese a intervenire: "Promuove se stessa e anche l'Italia...". Non per la fu vicepresidente della Camera dei deputati che attacca l'esecutivo su ogni fronte: "Io ho visto abolire il reddito di cittadinanza, non ho visto prendere di mira gli extraprofitti di chi produce armi e ora sta guadagnando... Queste cose si sanno, in questa legge di Bilancio non ho visto nulla a favore delle donne o delle famiglie, anzi la situazione si peggiora".