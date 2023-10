Tagadà, Rosy Bindi contro il governo: "Attentato alla democrazia"

10 ottobre 2023 a

a

a

"Quell'ordinanza ha semplicemente disapplicato una norma che viola le norme europee": Rosy Bindi, ospite di Tiziana Panella a Tagadà su La7, lo ha detto a proposito della vicenda Iolanda Apostolico, la giudice di Catania che ha respinto il trattenimento di tre migranti, sconfessando di fatto il decreto del governo. "È una magistrata che conosce il diritto ed è una magistrata che evidentemente ha una certa sensibilità nei confronti dei problemi migratori, conosce la materia - ha continuato l'esponente del Pd - non capisco perché non se ne dovrebbe occupare, perché ha disapplicato un provvedimento del governo? Questo è un attentato alla democrazia, alle sacrosante regole dello Stato di diritto della nostra Costituzione, della separazione di poteri".

Nei giorni scorsi, inoltre, la giudice è finita al centro della bufera anche per un video pubblicato sui social da Matteo Salvini. Un video nel quale la si vede mentre partecipa a una manifestazione del 2018 contro il governo dell'epoca e contro le forze dell'ordine per far sbarcare i migranti fermi al porto di Catania. A tal proposito la Bindi ha detto: "Fare dossieraggio su un magistrato dopo che ha firmato un'ordinanza che non piace al potere politico è un modo per violare i principi fondamentali dello Stato di diritto e della democrazia costituzionale".

Qui l'intervento di Rosy Bindi a Tagadà

"Perché lo scandalo è lei": in difesa dell'agente, Gasparri travolge Iolanda Apostolico

"Ma lei ha capito da dove arriva il video?", le ha chiesto la Panella. E lei ha risposto: "Se la provenienza fosse delle istituzioni sarebbe abbastanza grave perché evidentemente si possono far riemergere video di 5 anni fa... C'è qualcuno che è sotto osservazione? Mi pongo la domanda". Infine, una stoccata al governo Meloni: "In democrazia chi vince le elezioni governa ma non può permettersi di stravolgere la Carta costituzionale, questo non è governo, è comando, queste cose in democrazia non sono supportabili".