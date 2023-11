Sondaggio Supermedia, FdI: balzo in sette giorni. Schlein, Pd ancora giù

16 novembre 2023 a

Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni non solo si conferma primo partito ma ora arriva addirittura a toccare il 29% dei consensi: questo quanto emerge dall'ultima Supermedia Agi/Youtrend. In particolare il partito della premier guadagna uno 0,4% rispetto alla Supermedia di due settimane fa. A seguire il Pd di Elly Schlein, che perde lo 0,2, continuando a essere sotto al 20%: ora infatti è al 19,4. Guadagna uno 0,2, invece, l'altra forza di opposizione, il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che è al 16,2%.

Leggera flessione (-0,4) per la Lega di Matteo Salvini, che scende all'8,8%. Stabile, invece, Forza Italia che a seguito di una minima perdita (-0,1), è ora al 7,2%. In calo, poi, entrambe le componenti dell’ex terzo polo, dopo la scissione dei gruppi al Senato che ha provocato una scia di polemiche. In particolare, Azione di Carlo Calenda perde lo 0,3 e scende al 3,6%; mentre Italia viva di Matteo Renzi perde uno 0,2 e si attesta al 2,9%.

Su, invece, l'Alleanza Verdi/Sinistra al 3,5% (+0,2) e +Europa al 2,5% (+0,1). Giù Italexit di Gianluigi Paragone all'1,9% (-0,3). Stabile Unione Popolare all'1,2%. Lieve crescita, infine, per Noi Moderati all'1,2% (+0,2). Per quanto riguarda le coalizioni, il centrodestra risulta essere stabile al 46,2%. Profonda la distanza col centrosinistra che, pur guadagnando uno 0,2, presenta comunque più di venti punti di distanza col centrodestra: ora è al 25,4%.