Daniele Capezzone, Non una di meno? "Linguaggio da brigatisti"

28 novembre 2023 a

a

a

Eccoci all'appuntamento con "Occhio al caffè", la rassegna stampa politicamente scorrettissima curata da Daniele Capezzone. "Oggi essenzialmente due i temi in primo piano, più un terzo. Cominciamo dall'ultimo, la guerra - premette il direttore editoriale di Libero -: Hamas ottiene altre 48 ore di tregua centellinando il rilascio degli ostaggi. E ci si interroga su questo: attenzione, stiamo diventando tutti ostaggi di Hamas, per dirla come un fondo, centratissimo, del Wall Street Journal di ieri. Una trappola in cui Joe Biden sta cascando", sottolinea Capezzone.

"Poi due temi più italiani: sono passati quasi tre giorni dalla manifestazione e dall'assalto di sabato alla sede Pro Vita, è stato trovato anche un ordigno inesploso. E le parole di condanna e scuse da parte della sinistra ancora non sono giunte. Purtroppo si è espressa sui social l'organizzazione di Non una di meno: un linguaggio da brigatisti. E Meloni rimprovera alla sinistra questi silenzi".

"Infine la giustizia, le dichiarazioni di Crosetto fanno un po' da sfondo. Ma ieri c'è stato un nuovo elemento: il governo doveva varare due decreti attuativi della delega Cartabia. Si è deciso alla fin della fiera per le pagelle sull'operato dei magistrati, ma non per il test psico-attitudinale, così come si fa per esempio per chi vuole entrare nelle forze dell'ordine", conclude Capezzone.