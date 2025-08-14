4 di Sera, Capezzone: "Putin-Trump in Alaska? A cosa dobbiamo prepararci"

Libero logo
giovedì 14 agosto 2025
2' di lettura

"Il mio suggerimento è quello di non far prevalere nell'attesa i propri desideri ma di prepararci molto pragmaticamente a tutti i diversi scenari": il direttore editoriale di Libero Daniele Capezzone lo ha detto nello studio di 4 di Sera su Rete 4 riferendosi al vertice tra il presidente americano Donald Trump e quello russo Vladimmir Putin in programma venerdì 15 agosto in Alaska.

Dopodiché ha elencato i possibili scenari: "Può andare molto male, nessun accordo; può andare male nel merito con, speriamo proprio di no, il tentativo di dare alla Russia a tavolino più di quello che abbia preso sul campo; può darsi, e questa invece sarebbe la cosa più desiderabile, che si imbastisca un'intesa di realismo, di fotografia di quello che c'è sul campo, cioè che l'Ucraina possa entrare nell'ordine di idee di rinunciare a ciò che ha perso sul campo ma in cambio di robuste garanzie per il futuro perché non è che poi tra sei mesi la Russia riprende a colpire; può darsi che ci sia una cosa solo interlocutoria e a loro volta le cose interlocutorie possono essere interlocutorie in un percorso positivo o possono essere una presa in giro, quindi noi dobbiamo prepararci a tutte le ipotesi".

Infine Capezzone ha rivelato: "Però con franchezza devo dire che io sono un po' deluso da come i media e una parte della politica italiana, soprattutto quella di sinistra, si è avvicinata a questo meeting, facendo prevalere più che altro i propri sentimenti negativi contro Trump". 

