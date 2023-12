Vincenzo De Luca, "musica da...": fuorionda con gaffe

01 dicembre 2023 a

"Chi ha scelto questa musica da cog***ni? Questa vi sembra una musica natalizia?": fuorionda con gaffe per il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Il video rubato è stato girato all'evento "Luci d'artista" a Salerno. Il governatore ha preso parte all'inaugurazione della 18esima edizione della manifestazione che illumina la città alla fine dell'anno. E le parole sulla musica gli sono sfuggite mentre salutava una persona tra la folla, come si vede in un filmato pubblicato dal Mattino su Facebook.

Fuorionda a parte, l'ex sindaco di Salerno, ideatore della kermesse, ha poi detto: “Ormai è un evento nazionale e internazionale e avrà una importante ricaduta economica. Prima del Covid eravamo arrivati a 2 milioni di visitatori in due mesi”. Tema di questa edizione la Natura. In prima fila con De Luca anche il sindaco Vincenzo Napoli: "Anche quest'anno, grazie ai contributi della Regione Campania con il presidente De Luca abbiamo allestito questa tornata che presenta diverse innovazioni: abbiamo ottenuto delle opere assolutamente significative". Sono stati proprio De Luca e Napoli a premere – figuratamente - sul tasto “on” per dare il via all’accensione delle luminarie. Che saranno in funzione, illuminando le strade della città, fino al prossimo 21 gennaio.