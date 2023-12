03 dicembre 2023 a

a

a

"Nave Vulcano è giunta in Egitto. A bordo sale operatorie e ambulatori in cui medici civili e militari di diversi Paesi cureranno civili feriti di striscia Gaza. L'Italia, come promesso, sta facendo la sua parte. Questo è risultato di un lavoro di squadra". Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, su X.