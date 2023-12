Daniele Capezzone, "Occhio al caffè": "Ecco cosa scrive Ezio Mauro di Salvini"

04 dicembre 2023 a

Daniele Capezzone nel suo "Occhio al caffè" lancia l'allarme su un quadro internazionale che si fa sempre più inquietante. I droni che mettono le navi Usa nel mirino nel Mar Rosso, la guerra aperta tra Ucraina e Russia e il conflitto in Medio Oriente. Sono tutti segnali di una escalation che fa tremare il mondo. Capezzone analizza per bene tutti le schermaglie, soprattutto quelle navali che agitano e non poco le diplomazie e le cancellerie di tutto il mondo.

Ma non finisce qui. Nella sua rassegna scorrettissima c'è anche spazio per il raduno di Firenze voluto fortemente da Matteo Salvini con i leader dei partiti sovranisti che chiedono un cambio di marcia a questa Europa. Ebbene, i giornaloni hanno dipinto il vertice come una "deriva nera" e il direttore editoriale di Libero si sofferma soprattutto sulle parole usate da Ezio Mauro su Repubblica. Ovviamente nessuna commento a sinistra sul sindaco di Firenze, Dario Nardella, che nei giorni scorsi con ripetuti interventi ha soffiato sul fuoco dei centri sociali che sono scesi in piazza per "disturbare" la convention della Lega. Qui di seguito il video della rassegna stampa scorrettissima di Daniele Capezzone.