Giorgia Meloni e l'albero tricolore: il dettaglio che non sfugge nella foto

08 dicembre 2023

"Buona festa dell'Immacolata a tutti voi": Giorgia Meloni lo ha scritto sui social a corredo di una foto che la mostra accanto all'albero di Natale addobbato per le imminenti feste. Dall'immagine emerge un albero quasi istituzionale che riprende il tricolore: nella parte bassa dell'abete ci sono palle di Natale e decorazioni verdi; al centro bianche e in alto rosse. La presidente del Consiglio, che indossa un cappotto beige, sorride all'obbiettivo mentre mostra a tutti una pallina tricolore tra le mani. Per lei è la seconda Immacolata da premier.

In molti hanno notato un cambio di stile rispetto all'anno scorso. L'albero di quest'anno è forse meno informale e familiare di quello del 2022. Nella foto pubblicata l'anno scorso di questi tempi, infatti, si vedeva l'albero di Natale di casa. E di spalle appariva anche la figlia Ginevra.

Ieri la premier ha fatto visita ad Artigiano in Fiera a Milano. E a margine dell'evento ha lanciato una stoccata all'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte: "Ci dovrebbe spiegare perché noi siamo l'unica nazione ad aver aderito alla Via della Seta, ma non siamo la nazione che ha gli scambi maggiori con la Cina. Penso che si debbano mantenere e migliorare rapporti economici e commerciali con la Cina, ma che lo strumento della Via della Seta non abbia dato i risultati che erano attesi".