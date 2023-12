Laura Ravetto: "Concia, nomina divisiva"

09 dicembre 2023 a

a

a

"Pur riconoscendo la serietà di Anna Paola Concia la sua nomina è divisiva". Lo dichiara la deputata della Lega e responsabile del dipartimento Pari opportunità del partito, Laura Ravetto, riguardo alla nomina della attivista Lgbtq da parte del ministro dell'Istruzione nel progetto sull'educazione sessuale e sentimentale a scuola.

"Il nostro obiettivo, e quello del ministro Valditara, è da sempre stato quello di restituire alla scuola il ruolo e la dignità che merita. Il ministro sta facendo molto in tal senso cosi' come la Lega e' da sempre in prima linea per garantire parità di genere, più sicurezza e maggiore educazione e rispetto nel rapporto uomo-donna. Non a caso ci siamo impegnati - con una proposta di legge depositata alla Camera - per l'introduzione dell'educazione al rispetto nelle scuole con particolare attenzione per i diritti delle donne".