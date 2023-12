Matteo Salvini, dieci anni da leader della Lega: "Battaglie, vittorie, tenacia da vendere"

15 dicembre 2023 a

a

a

Matteo Salvini spegne le prime dieci candeline da segretario della Lega. Il leader signla infatti un decennio alla guida del Carroccio. Una ricorrenza celebrata dal partito che dedica al ministro un filmato riassuntivo. "Dieci anni da Segretario Federale della Lega. Innumerevoli battaglie, tante vittorie, tenacia da vendere e una regola che ci ha sempre accompagnati: mai mollare. Leader, Capitano, Ministro, Vicepremier, Senatore, Amico: semplicemente, grazie Matteo!", si legge a corredo. Nel video rilanciato sul profilo Instagram ufficiale del partito, sono stati raccolti i ricordi di ministri, capigruppo, governatori e persone che hanno affrontato alcune sfide rilevanti al fianco dell’attuale vicepremier. Non mancano poi foto, video d’epoca e molte immagini di valore simbolico come quelle con Bobo Maroni e Silvio Berlusconi. E un finale che racchiude la filosofia di Salvini: vince la squadra.

Sono tanti i messaggi arrivati in queste ore a Salvini. Tra questi quello di Roberto Calderoli: "Grazie per lo straordinario impegno quotidiano che ha messo in questi suoi primi dieci anni da segretario della Lega e per i risultati ottenuti. Ogni giorno al lavoro, per il nostro movimento, ogni fine settimana presente sul territorio, nei banchetti, nelle sezioni, nelle feste, girando ovunque per l'Italia. Grazie a Matteo Salvini perché in questi ultimi anni ha raddoppiato le fatiche alternando il suo grande e continuo impegno da uomo delle istituzioni, da ministro, con il suo delicato compito di segretario che rappresenta un grande popolo, quello della Lega, cresciuto per adesione, partecipazione e coinvolgimento in questo decennio".

"Io non mi farò intimidire": lo sfregio dei NoTav, durissima risposta di Salvini

E ancora, ricordando la crescita del partito: "Siamo passati da forza territoriale del Nord a forza che rappresenta l'intero Paese, da Nord a Sud, con i nostri Governatori e assessori regionali amministriamo la maggioranza delle Regioni italiane, siamo al Governo nazionale con cinque ministri, siamo una forza che si fa sentire sui tavoli europei nelle battaglie a difesa dell'Italia". E la replica non si è fatta attendere: "Dieci anni intensi e indimenticabili da Segretario Federale della Lega. Questa mattina ho ricevuto questo video a sorpresa che mi ha emozionato. Davvero grazie a tutti", sono le parole del leader.

Qui il video della Lega realizzato per i dieci anni di Salvini alla guida del partito