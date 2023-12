Giorgia Meloni, "annullati tutti gli impegni": attacco infulenzale

19 dicembre 2023 a

"A causa di uno stato influenzale, sono annullati gli impegni odierni del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni": a comunicarlo è Palazzo Chigi in una nota diffusa in mattinata. La premier avrebbe dovuto partecipare proprio questa mattina, a Palazzo Chigi, alla Cabina di Regia per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il Pnrr. Più tardi, invece, avrebbe dovuto prendere parte alla Riunione del Consiglio dei Ministri. I due appuntamenti si terranno lo stesso, nonostante l'assenza della presidente del Consiglio. Alle 18, invece, la Meloni sarebbe dovuta intervenire alla Conferenza delle Ambasciatrici e degli Ambasciatori in corso alla Farnesina.

Della premier ha parlato nelle scorse ore il ministro della Difesa Guido Crosetto. Parlando con i cronisti nel Transatlantico della Camera, a chi gli ha chiesto se la Meloni si candiderà come capolista alle Europee, lui ha risposto: "Ha sempre fatto la capolista nelle liste di Fdi finora, ha sempre fatto la capolista in tutto". Nonostante l'appuntamento con le europee si faccia sempre più vicino, i principali partiti politici non hanno ancora presentato le loro liste. Nel Pd, per esempio, non si sa ancora se la segretaria Elly Schlein, leader dell'opposizione insieme a Giuseppe Conte del Movimento 5 Stelle, si candiderà oppure no.