Conte contro Meloni, altro che Gran giurì: il record di balle è solo di Giuseppi

Giuseppe Conte si scaglia contro Giorgia Meloni per le dichiarazioni della premier sul Mes in Aula, da lui considerate delle menzogne. Ebbene, il record di bugie sarebbe in realtà lui a detenerlo, come scrive Tommaso Montesano su Libero. Una delle cose non vere dette dal leader grillino riguarderebbe proprio il Mes e il fatto che sia stato confezionato da un esecutivo di destra in cui Meloni era ministro: "Il governo di centrodestra cui si riferisce Conte- l’ultimo esecutivo di Silvio Berlusconi - è caduto il 12 novembre 2011. Il fondo “salva Stati”, invece, è nato il 27 settembre 2012. Quasi un anno dopo - spiega Montesano - quando a Palazzo Chigi sedeva Mario Monti e Meloni non era più ministro della Gioventù".

