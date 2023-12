Forza Italia sta bene, Repubblica no: il sondaggio di Diamanti

28 dicembre 2023 a

a

a

"La crisi di Forza Italia" e "il processo ad Antonio Tajani" dopo l'astensione sul Mes, titolava mercoledì con grande enfasi in prima pagina Repubblica. Si tratta, spiega Fausto Carioti, della nuova campagna di largo Fochetti per dividere il centrodestra e come quelle precedenti si è già rivelata un drammatico autogol.

Sondaggi alla mano, infatti gli azzurri nelle ultime settimane stanno bene, anzi benone. Altro che crisi. Ilvo Diamanti, sullo stesso quotidiano diretto da Maurizio Molinari, attestava a novembre il partito sul 7,2%, lo 0,6% in più sulla precedente rilevazione. E la media degli altri sondaggi la fissa al 7,4%, addirittura un punto in più rispetto a un anno fa quando c'era ancora Silvio Berlusconi.

"La processano?". E Tajani reagisce così: una risata in faccia a Repubblica, in diretta | Video

"Difficile, insomma, capire in cosa consista davvero la «crisi» di cui parla il giornale", chiosa Carioti. A passarsela male è invece il principale organo di informazione della sinistra, liquidato con una clamorosa, fragorosa risata in diretta dello stesso Tajani, ospite di David Parenzo in collegamento con L'aria che tira mercoledì.